Φωκίδα

Ο “Λέανδρος” έντυσε στα λευκά την Αγόριανη (βίντεο)

Πυκνή χιονόπτωση στο γραφικό χωριό αναμένεται και στην διάρκεια της ημέρας. Προβλήματα στην κυκλοφορία.