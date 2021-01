Κοζάνη

“Λέανδρος”: Επέλαση του χιονιά στην Κοζάνη (εικόνες)

Όλα έχουν καλυφθεί με χιόνι, ενώ το έχει «στρώσει» και μέσα στην πόλη.

Χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στην Κοζάνη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.



Aρνητικές τιμές και συνθήκες παγετού καταγράφονται με τον υδράργυρο να πέφτει μέχρι και τους -11 βαθμούς Κλεσίου.

Βίντεο - φωτογραφίες: kozanimedia.gr