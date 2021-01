Αιτωλοακαρνανία

Έγκλημα στο Χαλκιόπουλο: Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την αιματηρή ληστεία που σόκαρε το πανελλήνιο.Τι λένε οι δικηγόροι τους.

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στο Χαλκιόπουλο που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο.



Οι κατηγορούμενοι ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις.

Παρέμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου περίπου μιάμιση ώρα, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης έλαβαν τη δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου.



Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ληστεία κατά συρροή, από την οποία προήλθε θάνατος.





Ο δικηγόρος του ανιψιού της ηλικιωμένης τόνισε πως ο εντολέας του δήλωσε αθώος και πως οι κατηγορίες βασίζονται αποκλειστικά στην κατάθεση της ηλικιωμένης.



Νωρίτερα, ο δικηγόρος των δυο αδερφών Γιώργος Κασοκεράρκης δήλωσε επίσης ότι τα δυο αδέρφια που κατηγορούνται για τη διάπραξη του εγκλήματος, αρνούνται τα πάντα.

Πηγή: agriniopress.gr