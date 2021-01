Σάμος

Ποσειδώνιο: Θρίλερ με τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών

Το μακάβριο εύρημα σήμανε συναγερμό.

Για την ύπαρξη ανθρώπινων κάτω άκρων στη χερσαία περιοχή Ποσειδωνίου Σάμου ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή Πυθαγορείου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν ανθρώπινα κάτω άκρα αγνώστου φύλου και λοιπών στοιχείων, ευρισκόμενα εντός παντελονιού τύπου τζιν και φέροντας υποδήματα (άρβυλα) χρώματος κάμελ.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.