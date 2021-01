Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για... κορονοπάρτι εν μέσω lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στους διοργανωτές και "τσουχτερά" πρόστιμα σε όλους.

Δύο νέα κορονοπάρτι διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Θεσσαλονίκη από νεαρούς που… δεν καταλαβαίνουν από περιορισμούς!

Το πρώτο πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Νεάπολης. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης γύρω στις 23.30 κι εκεί εντόπισαν τον 30χρονο διοργανωτή στον οποίο φόρεσαν χειροπέδες. Ο άνδρας θα κληθεί να πληρώσει και το πρόστιμο των 3000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 9 συμμετέχοντες τράπηκαν σε φυγή με την άφιξη της αστυνομίας.

Το δεύτερο πάρτυ εν μέσω lockdown έγινε στην περιοχή της Ξηροκρήνης. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 26χρονο διοργανωτή, στον οποίο κι επέβαλλαν πρόστιμο 3.000 ευρώ. Πρόστιμα των 300 ευρώ επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους τέσσερις συμμετέχοντες στη συνάθροιση.

Πηγή: thestival.gr