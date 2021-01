Αργολίδα

“Λέανδρος” - Καρυά: βίντεο από το χιονισμένο “Κολοκοτρωνίτσι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάμερα σε drone απαθανάτισε μαγευτικές εικόνες από το γραφικό χωριό της Αργολίδας, που αποτέλεσε το “σκηνικό” της σειράς του ΑΝΤ1, “Το Καφέ της Χαρας”

Πηγή: YouTube / George Trikaliotis