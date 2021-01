Χανιά

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ.Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. εξαιτίας μίας γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για μία γυναίκα περίπου 50 ετών που βρέθηκε νεκρή στα Μεσκλά Χανίων.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ιατροδικαστής ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η άτυχη γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι.

Ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια του θανάτου της με την αστυνομία να ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: cretapost.gr