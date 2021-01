Αχαΐα

Πάτρα: Χιλιάδες καρναβαλιστές διασκέδασαν διαδικτυακά με το πάρτι έναρξης (εικόνες)

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε το διαδικτυακό πάρτι, λόγω κορονοϊού, για την έναρξη του Καρναβαλιού στην Πάτρα.

Το διαδικτυακό πάρτι που διοργάνωσε η Πατρινή ομάδα “του χρόνου μπούλες”, ξεπέρασε τα 14.000 views.

Όπως ενημερώνει ο Στέλιος Αποστολόπουλος, ένας από τους djs του πάρτι, το πάρτυ ανέβηκε στη 3η θέση παγκόσμια στο mixcloud!

“Αυτό που συνέβη ήταν μαγικό”, σχολίασε ο γνωστός dj!

Το διαδικτυακό πάρτι μεταδόθηκε από τη σκηνή του Royal Patras με τους γνωστούς djs της πόλης Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος , Γιάννης Τζόβολος και Στέλιος Αποστολόπουλος να φτιάχνουν το κέφι για τα καλά σε καρναβαλικό κλίμα!

Πηγή: flamis.gr





