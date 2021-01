Πιερία

“Λέανδρος”: Τα χιόνια έφτασαν στην θάλασσα (βίντεο)

Το χιόνι έχει στρωθεί στην άμμο δημιουργώντας μια πανέμορφη εικόνα στην Ολυμπιακή ακτή της Κατερίνης.