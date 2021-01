Ημαθία

Τρένο “βρήκε” σε βράχια

Σε βράχια τούνελ ακούμπησε η αμαξοστοιχία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η επιβατική αμαξοστοιχία 87 που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα-Θεσσαλονίκη βρήκε σε βράχια, σε τούνελ, κοντά στη Βέροια, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι 15 επιβάτες και το προσωπικό είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορείο στο Πλατύ και θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με την αμαξοστοιχία 56.