Ηράκλειο

Νεκρός άστεγος στο κέντρο του Ηρακλείου

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, ένας άνδρας 48 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο κέντρο του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για άστεγο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ΕΚΑΒ και Αστυνομία, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Πηγή: neakriti.gr