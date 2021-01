Αχαΐα

Ταχυδακτυλουργική απάτη σε βάρος ξενοδόχου

Πώς κατάφερε να αποσπάσει σημαντικό ποσό από την ξενοδόχο την ώρα που τον…πλήρωνε.

Καλοστημένο φαίνεται πως ήταν το σχέδιο επισκέπτη σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα, αφού μετά από 13 διανυκτερεύσεις, αντί να πληρώσει…πληρώθηκε.

Η κομπίνα ξεκίνησε όταν ένας άνδρας έκανε τηλεφωνική κράτηση σε ξενοδοχείο των Καλαβρύτων για 13 βράδια, έναντι 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Όταν ήρθε η ώρα να καταβάλει τα 1300 ευρώ του λογαριασμού, εμφανίστηκε ο «λογιστής» του, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με την ξενοδόχο κι ενώ γινόταν η συνεννόηση για την καταβολή το ποσού, κατάφερε να της αποσπάσει 4000 ευρώ από το δικό της λογαριασμό.

Μόλις αντιλήφθηκε την απάτη η επιχειρηματίας κατήγγειλε το περιστατικό στη Ασφάλεια Πατρών, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: patrastimes.gr