Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στο κτήριο Διοίκησης του ΑΠΘ (εικόνες)

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποίησαν το πρωί μέλη φοιτητικών παρατάξεων που ανήκουν στο σχήμα των ΕΑΑΚ.

Οι φοιτητές, που αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος», πραγματοποίησαν την κατάληψη νωρίς το πρωί, πριν ακόμη προσέλθουν οι εργαζόμενοι στη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Αίτημά τους είναι «να λάβει υπόψη της η Σύνοδος των Πρυτάνεων ότι φοιτητικοί σύλλογοι και πανεπιστημιακή κοινότητα εναντιώνονται στο νομοσχέδιο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των διαγραφών, των πειθαρχικών και της βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ».

Τη συμπαράστασή τους στους συμφοιτητές τους, που πήραν την πρωτοβουλία την κατάληψης, εξέφρασαν στη συνέχεια και φοιτητές που εκπροσωπούν στις διοικήσεις των συλλόγων το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. «Οι φοιτητικοί σύλλογοι δηλώνουν ξεκάθαρα πως το νέο νομοσχέδιο δεν συμβαδίζει σε καμία περίπτωση με τις πάγιες ανάγκες τους για ολόπλευρη μόρφωση και σπουδές. Καταδικάζουν την ένταση της καταστολής, την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας που στόχο έχει να προκαλέσει σιγή νεκροταφείου, να καλλιεργήσει το συμβιβασμό και τη συναίνεση», αναφέρουν.