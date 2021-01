Χανιά

Έκαναν το ελαιουργείο… καφενείο και το πλήρωσαν ακριβά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το άλεσμα είπαν να το ρίξουν στις ρακές, αλλά η Αστυνομία είχε αντίθετη άποψη.

Άλεσαν τις ελιές, έβγαλαν το λαδάκι τους και είπαν να πιούν μια ρακί να το γιορτάσουν.

Κάπως έτσι θέλησαν να δικαιολογηθούν στους αστυνομικούς, οι έξι παραβάτες που πιάστηκαν στα «πράσα» να τρώνε και να πίνουνε μέσα σε ελαιουργείο, στην περιοχή Κεραμειά, στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν βέβαια από τις δικαιολογίες των παραβατών κι έτσι έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ για τους πέντε από αυτούς και 5.000 για τον ιδιοκτήτη του ελαιουργείου.