Χανιά

Έγκλημα στα Χανιά: ανθρωποκυνηγητό για τον σύντροφο του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τηλεφώνημα που έκανε η άτυχη γυναίκα, έντρομη στον πρώην σύντροφο της και η τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tον άνθρωπο – κλειδί και σύμφωνα με πολλούς, τον πλέον ύποπτο για το έγκλημα που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Μεσκλά Χανίων αναζητούν οι διωκτικές αρχές σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ο λόγος για τον Νορβηγό , περίπου 45 ετών, ο οποίος είχε σχέση με την 54χρονη μητέρα τριών παιδιών με την οποία και συζούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς η 54χρονη στις 29 Δεκεμβρίου είχε γνωστοποιήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πως είναι σε «συμβίωση».

Η 54χρονη από την Αθήνα , διέμενε και εργαζόταν στα Χανιά καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με Χανιώτη με τον οποίο είχε δύο παιδιά (και ένα ακόμη από προηγούμενο γάμο) ενώ και μετά τον χωρισμό τους διατηρούσαν καλές σχέσεις. Έτσι βασική μαρτυρία είναι τα όσα είπε ο πρώην σύζυγός της, σύμφωνα με τον οποίο την προηγούμενη Πέμπτη η γυναίκα του τηλεφώνησε και έντρομη του είπε πως ο σύντροφός της θέλει να την σκοτώσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τηλεφώνησε στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι στα Μεσκλά και τότε το σήκωσε ο Νορβηγός ο οποίος του είπε ότι η γυναίκα του επιτέθηκε με μαχαίρι και εκείνος της το πήρε.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, στις 5:33 μμ η 54χρονη ανάρτησε για τελευταία φορά σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μια φράση, «Γ@@ω τον κόσμο».

Έκτοτε δεν έδωσε άλλα σημεία ζωής ενώ την Κυριακή μια γυναίκα που την αναζήτησε, πήγε στο σπίτι της και την βρήκε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη που έκανε την αυτοψία πρόκειται σαφώς για ανθρωποκτονία καθώς η γυναίκα έφερε μαχαιριές στον λαιμό.

Λόγω του ψύχους, από την αυτοψία δεν έγινε δυνατό να καθοριστεί ο χρόνος θανάτου κάτι που αναμένεται να προκύψει από την νεκροψία – νεκροτομή. Όμως βάση των παραπάνω θεωρείται ως πιθανόν το έγκλημα να έγινε από το απόγευμα της Παρασκευής έως το βράδυ του Σαββάτου.

Να σημειωθεί πως θεωρείται βέβαιο ότι ο Νορβηγός που αναζητείται έφυγε με το αυτοκίνητο της γυναίκας και εκτιμάται πως δεν έχει φύγει από το νησί.

Σύμφωνα πάντως με μαρτυρίες και κατοίκων του χωριού, το ζευγάρι δεν έδινε «δικαιώματα» , αλλά φαίνεται πως μεταξύ τους είχαν συχνούς τσακωμούς ένας από τους οποίους ήταν και ο μοιραίος, καθώς οι αστυνομικοί στο σπίτι βρήκαν σπασμένα αντικείμενα.

Πηγή: flashnews.gr