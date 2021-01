Χανιά

Έγκλημα στα Χανιά: Ο βασικός ύποπτος επικοινώνησε με τον γιο της 54χρονης

Σοκαρισμένο είναι το Πανελλήνιο από τη δολοφονία μητέρας τριών παιδιών. "Σκότωσα τη μάνα σου" φέρεται να είπε στο παιδί του θύματος.

Ένα ξαφνικό τηλεφώνημα στο κινητό ενός από τα δύο παιδιά της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, το μεσημέρι της Κυριακής, στα Μεσκλά, αναστάτωσε την οικογένεια και προσέθεσε ένα ακόμη λιθαράκι στην έρευνα των διωκτικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νορβηγός που συζούσε με την 54χρονη και αναζητείται ως ο υπ’ αριθμόν ένα ύποπτος για το έγκλημα τηλεφώνησε με το παιδί μέσω κινητού και της εφαρμογής messenger παραδεχόμενος πως σκότωσε την μητέρα του και προκαλώντας την οργή του παιδιού.

Αμέσως μόλις ενημερώθηκαν οι αρχές για την επικοινωνία, έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του Νορβηγού, κάτι το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – δεν έγινε δυνατόν.

Πάντως θεωρείται πως βρίσκεται ακόμη στην Κρήτη και είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του, με δεδομένη την δυσκολία μετακίνησης και εκτός του νησιού λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Πηγή: flashnews.gr, creralive.gr