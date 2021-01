Τρίκαλα

Βόρειο Τμήμα Ε65: Τα Τρίκαλα συνδέονται με την Εγνατία Οδό (εικόνες)

Καλά νέα από τις Βρυξέλλες και σημαντική αναβάθμιση του οδικού χάρτη της Ελλάδας.

Η DG COMP (η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε, ως συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο, το έργο του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου E65, που θα συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Εγνατία Οδό.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 442 εκ. €, συνολικού μήκους 70,5 χλμ., που περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, των δρόμων εξυπηρέτησης και των λοιπών οδικών συνδέσεων.

Πρόκειται για έργο που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην αναβάθμιση του οδικού χάρτη της Ελλάδας

“Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη σημερινή, θετική εξέλιξη για το Βόρειο Τμήμα του Ε-65. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές του Υπουργού Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγει πλέον ο δρόμος και ξεκινάει άμεσα η κατασκευή ενός οδικού έργου, που για χρόνια ήταν αβέβαιο ότι θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και τους συμβούλους μας για την ουσιαστική δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα και έφερε αυτό το αποτέλεσμα!”, αναφέρει ο Γ.Γ. Υποδομών του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών, κ. Καραγιάννης.