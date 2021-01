Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε καφετέρεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισέβαλαν με όπλο σε take away και άρπαξαν το ταμείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ σε καφέ-take away, στην οδό Μοναστηρίου, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο καφέ και με την απειλή όπλου απέσπασαν άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό.

Οι δράστες αναζητούνται.