Αρκαδία

Δύο παλικάρια “έσβησαν” στην άσφαλτο

Θρήνος για τους δύο νέους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Χαροπαλεύει 22χρονος. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό, Τρίπολης - Αλωνίσταινας- Βυτίνας, στο ύψος της διασταύρωσης Ροεινού, στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος και επέβαιναν ένας συνομήλικος του οδηγού και ένας 25χρονος, εξετράπη για άγνωστους ακόμα λόγους από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό, βάθους περίπου 10 μέτρων.

Αμέσως, μετά το τροχαίο στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το όχημα τον οδηγό και τους δύο επιβαίνοντες.

Στην συνέχεια, οι τρεις άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες είχαν τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο 22χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται τραυματισμένος.