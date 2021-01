Λέσβος

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Λέσβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και οι δύο νομοί του νησιού μπαίνουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, δηλαδή και οι δύο δήμοι του νησιού.

Η απόφαση σχετίζεται με τις ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης Τρίτης 12 Ιανουαρίου.