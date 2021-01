Φθιώτιδα

Έγκλημα στο Δομοκό: Στη φυλακή ο ύποπτος

Η απόφαση της Δικαιοσύνης και το χρονικό της υπόθεσης.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα ο 24χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 41χρονου, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στον Παλαμά Δομοκού.

Ο 24χρονος, υπήκοος Πακιστάν, εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας στο δικαστήριο Λαμίας, όπου του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα οδηγηθεί σε Κατάστημα Κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το μοιραίο βράδυ το θύμα θέλησε να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ορέξεις σε βάρος του μετέπειτα δολοφόνου του. Ακολούθησε καυγάς τον οποίο φέρεται να παρακολούθησε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ένας άλλος ομοεθνής τους που μέσω τρίτου προσώπου ειδοποίησε την αστυνομία.

Στην άγρια συμπλοκή που ακολούθησε ο νεαρός φέρεται να σκότωσε τον 41χρονο με σκεπάρνι, το οποίο βρέθηκε ματωμένο πλησίον του τόπου του εγκλήματος. Κοντά βρέθηκαν κι άλλα πειστήρια της αιματηρής συμπλοκής, όπως ρούχα κι άλλα αντικείμενα.

Το πτώμα ήταν πεταμένο 150 - 200 περίπου μέτρα μακριά από την καλύβα, που έγινε το φονικό, σε ένα ρέμα δίπλα στον παλιό δρόμο που πάει από Παλαμά προς Μακρολίβαδο, τυλιγμένο με κουβέρτες και δεμένο με σχοινί, ενώ ήταν κατακρεουργημένο από τα πολλά χτυπήματα, που είχε δεχτεί σε όλο το σώμα και το κεφάλι.

Εντοπίστηκε μετά την ομολογία του δράστη, ο οποίος και συνελήφθη την Πέμπτη (14/1) στην Αθήνα, στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με άλλους αλλοδαπούς.

