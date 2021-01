Φλώρινα

Φλώρινα: Η επέλαση του χιονιά σε ένα εντυπωσιακό timelapse (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας “έντυσε” στα λευκά την πόλη. Δείτε τις εικόνες από κάμερα, τοποθετημένη στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα.

Ένα timelapse βίντεο, από κάμερα που έχει τοποθετηθεί στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα, δείχνει σε ενάμισι λεπτό το πέρασμα του χιονιά από την πόλη της Φλώρινας, που άφησε πίσω του χιόνι ύψους 25 εκατοστών.

Το βίντεο έχει γυριστεί το βράδυ της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2015.

Η κάμερα εγκαταστάθηκε από τον Στράβωνα για λογαριασμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών.