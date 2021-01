Λέσβος

Νέα τραγωδία με μετανάστες στο Αιγαίο

Έρευνες του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Λέσβου για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Νεκρός βρέθηκε άνδρας το πρωί, εξαιτίας του κρύου σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, σε απόκρημνη ακτή της Γέρας, νοτιοδυτικά του ομώνυμου κόλπου της Λέσβου.

Ο άτυχος άνδρας είχε φτάσει στο νησί από τις απέναντι τουρκικές ακτές μαζί με 24 τουλάχιστον άλλα άτομα, που εντοπίστηκαν και περισυλλέγονται μέσω θαλάσσης, αφού από στεριάς αυτό είναι αδύνατο.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Μυτιλήνης ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο όπου βρέθηκαν οι πρόσφυγες και μετανάστες επικρατούσαν χθες το βράδυ -και ιδιαίτερα σήμερα το πρωί- συνθήκες παγετού.

Ζωντανοί σε ακτή στο Τάρτι της Γέρας στη νότια Λέσβο βρέθηκαν οι τρεις αγνοούμενοι που αναζητούνταν από το Λιμενικό Σώμα.

