Ηράκλειο

Τραυματισμός γυναίκας από φωτιά στο σπίτι της

Συναγερμός για τα ανήλικα παιδιά της γυναίκας που βρίσκονταν εντός της φλεγόμενης οικίας. Ποια η κατάσταση της οικογένειας.

(εικόνα αρχείου)

Μια γυναίκα, μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ έχοντας υποστεί εγκαύματα, από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στην οδό Χορτατσών, πολύ κοντά στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Νωρίς το απόγευμα η γυναίκα επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά στην οποία τυλίχτηκε κουρτίνα του σπιτιού της, πιθανόν από το τζάκι. Η γυναίκα επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά, για να μην απειληθεί επέκταση της, που θα έβαζε σε κίνδυνο τα παιδιά της, που βρίσκονταν μαζί της μέσα στο διαμέρισμα.

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και δέκα άνδρες, στήνοντας μια μεγάλη επιχείρηση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν εγκλωβισμένα παιδιά. Ευτυχώς, η έκταση της πυρκαγιάς δεν ήταν μεγάλη και δεν απείλησε ούτε την υπόλοιπη οικία, ούτε τα παρακείμενα σπίτια. Ωστόσο η γυναίκα που είχε υποστεί εγκαύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.