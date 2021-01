Φθιώτιδα

Σκότωσαν την αλεπού μασκότ της Φθιώτιδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένοι οι κάτοικοι του χωριού που τάιζαν και φρόντιζαν το μικρό αλεπουδάκι!

Θλίψη και οργή προκαλεί στη Φιώτιδα η είδηση της εκτέλεσης μιας μικρής αλεπούς που για μήνες επισκεπτόταν τα ορεινά χωριά για να τραφεί.

Το μικρό αλεπουδάκι είχε μάλιστα εξοικειωθεί και έτρωγε μαζί με τις γάτες την τροφή που έδιναν οι ελάχιστοι κάτοικοι του ορεινού χωριού Νεοχώρι της Φθιώτιδας.

Οι λιγοστοί κάτοικοι την φρόντιζαν και την είχαν αγαπήσει. «Όσο μεγάλωνε η αλεπουδίτσα ερχόταν και πιο συχνά. Μάλιστα έτρωγε μαζί με τις γάτες....», λέει κάτοικος του χωριού.

Κι όμως, προφανώς ένας εκ των κατοίκων του χωριού, πήρε την καραμπίνα και εκτέλεσε το άτυχο ζώο. «Ούτε κότες δεν έχει το χωριό για να μπορέσει κάποιος να βρει μια δικαιολογία....», σχολίασε ντόπιος.

Πηγή: lamiareport.gr