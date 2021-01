Χανιά

Έγκλημα στα Χανιά: συνελήφθη ο Νορβηγός καταζητούμενος για τη δολοφονία

Ο Νορβηγός, με τον οποίο συζούσε η άτυχη γυναίκα, αναζητείτο από το μεσημέρι της Κυριακής.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο Νορβηγός που αναζητούσαν οι Αρχές για το φρικτό έγκλημα στα Μεσκλά Χανίων, με θύμα μια 54χρονη γυναίκα.

Ο άνδρας, ο οποίος ζούσε μαζί με το θύμα, στα Μεσκλά, κι έφυγε με το αυτοκίνητό της, αναζητείτο από το μεσημέρι της Κυριακής και τελικά εντοπίστηκε σε περιοχή του Ηρακλείου. Ο ίδιος προσήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και αυτήν την ώρα δίνει κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε από αστυνομικούς στα Ληνοπεράματα και συνελήφθη μετά από συντονισμένες ενέργειες ανδρών της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και των Πεζών περιπολιών που έστησαν γύρω του κλοιό και δεν του άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο άνδρας επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του στη θέα των αστυνομικών. Τελικά ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου θα κρατηθεί προκειμένου να μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ακόμα και εντός της ημέρας.

Ο 47χρονος διώκεται και στη χώρα του, όπου έχει καταδικαστεί για ειδεχθείς πράξεις. Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να επικοινώνησε με την κόρη του θύματος, λίγο μετά την άγρια δολοφονία, γράφοντάς της σε μήνυμα: «Σκότωσα τη μητέρα σου».

Η γυναίκα δολοφονήθηκε βραδινές ώρες της Τετάρτης ή μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο οποίος έκανε γνωστό ότι η αιτία θανάτου είναι η καταπληξία ή σοκ που προήλθε από την απώλεια αίματος. Το θύμα έφερε 14 κακώσεις από νύσσον τέμνων όργανο (μαχαίρι) τραχηλικά, αυχενικά, προσώπου καθώς και μια κάκωση αριστερά μασχαλιαία. Από τις 14 κακώσεις, οι οκτώ ήταν τραύματα - τομής και οι έξι εκδορές, ενώ από τα οκτώ τραύματα - τομής, μόνο μία ήταν θανατηφόρα, στη δεξιά, πλάγια τραχηλική χώρα η οποία επέφερε ρήξη της δεξιάς καρωτίδας με αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια αίματος και τον θάνατο.

Πώς αποκαλύφτηκε η άγρια δολοφονία

Η άγρια δολοφονία της 54χρονης από την Αθήνα, αποκαλύφθηκε όταν την αναζήτησε μια φίλη της με την οποία είχαν καθημερινή επικοινωνία. Το θύμα βρέθηκε, μέσα σε μια λίμνη αίματος και μάλιστα εξ αιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αδύνατος ο άμεσος προσδιορισμός του χρόνου θανάτου από τον ιατροδικαστή κ. Σταμάτη Μπελιβάνη.

Το ζευγάρι φαίνεται να είχε μια εκρηκτική σχέση με πολλούς καυγάδες, παρ’ ότι στους γείτονες δεν έδινε δικαιώματα. Το περασμένο καλοκαίρι μία από τις πολλές λογομαχίες τους κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα. Ο κ. Μιχάλης Παπιδάκης ήταν και τότε ο άνθρωπος τον οποίο κάλεσε για βοήθεια το θύμα. Ο ίδιος αργότερα κατάλαβε πως το αυτοκίνητο της πρώην γυναίκας του έφυγε από την πορεία του επειδή καυγάδιζε με τον Νορβηγό. «Όταν βγήκαν από το αυτοκίνητο τσακωνόντουσαν πάρα πολύ, βριζόντουσαν και ήταν πιωμένοι και οι δύο» θυμάται χαρακτηριστικά.

Ένας αλλοδαπός θαμώνας του καφενείου του χωριού υποστήριξε πως ο Νορβηγός, κατανάλωνε συχνά αλκοόλ και δεν ήταν λίγες οι φορές που έφευγε σε κατάσταση μέθης. «Κάποια φορά έσπασε ένα μπουκάλι ενώ μια άλλη πήρα το κινητό μου και το πέταξε. Ακούσαμε ότι αυτός σκότωσε τη γυναίκα» είπε.

Η 54χρονη με καταγωγή από την Αθήνα είχε έναν γιό από τον πρώτο της γάμο ενώ είχε αποκτήσει και δύο παιδιά από τον δεύτερο γάμο της, ένα αγόρι 14 ετών και ένα κορίτσι 16 ετών. Τα καλοκαίρια εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στην Αγία Μαρίνα. Ο δε Νορβηγός ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι με τη σχέση τους να εξελίσσεται μοιραία για την άτυχη γυναίκα.

Πηγή: neakriti.gr