Καβάλα

Κλέφτης μπήκε σε δημοτικό σχολείο την ώρα του διαλείμματος (βίντεο)

Ο κακοποιός εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα, λίγα λεπτά αφότου τα παιδιά είχαν βγει από τις τάξεις για διάλειμμα.

Μία θρασύτατη κλοπή σε δημοτικό σχολείο της Καβάλας είδε το φως της δημοσιότητας. Όπως μεταδίδει το kavalanews.gr, άγνωστος εισέβαλε τη Δευτέρα στην αυλή του 19ου Δημοτικού στην περιοχή του Βύρωνα, την ώρα του διαλείμματος.

Ο δράστης πέρασε τα κάγκελα και κατάφερε να φτάσει στην κουζίνα του σχολείου, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο και να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από σχολική καθαρίστρια, τα οποία βρήκε μέσα στο δωμάτιο.

Για το γεγονός έχει ήδη ενημερωθεί η διοίκηση της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας. Σύμφωνα με τον διευθυντή, Αλέξανδρο Ιωσηφίδη, ο ίδιος προέτρεψε τη διευθύντρια του σχολείου να ενημερώσει για το συμβάν την Αστυνομία και τον Δήμο Καβάλας.

Σύμφωνα με καταγγελίες παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν σε διάφορα σχολικά συγκροτήματα και αυτό που ζητούν γονείς και καθηγητές, είναι να υπάρξει καλύτερη φύλαξη.