Χανιά

Έγκλημα στα Χανιά: “Δεν θυμάμαι τίποτα, εκτός από τα αίματα στο δωμάτιο”

Η σύλληψη και η ομολογία του Νορβηγού. Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο καθ’ομολογία δράστης.

Με κενά μνήμης, απλανές βλέμμα και ψύχραιμος εμφανίστηκε στους αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων ο συλληφθείς για τη δολοφονία της συντρόφου του, στα Μεσκλά Χανίων.

Ο 47χρονος Νορβηγός ομολόγησε τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του κι είπε πως δεν θυμάται λεπτομέρειες. Είπε όμως ότι, το μοιραίο βράδυ είχαν πιει κι οι δύο και ότι, παρά τις προστριβές που είχαν μεταξύ τους, δεν σκόπευε να την σκοτώσει.

Ο καθ’ομολογία δράστης εντοπίστηκε στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος. Είχε, μάλιστα, επιχειρήσει να αλλοιώσει τις πινακίδες του, ενώ μέσα στο όχημα βρέθηκαν στουπιά με βενζίνη, κάτι που οδήγησε τις Αρχές στη θεωρία της πιθανότητας να ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Μέσα στο όχημα, υπήρχαν επίσης, μια τσάντα με ρούχα και κάποια προσωπικά του αντικείμενα.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο Νορβηγός έμεινε για ένα βράδυ σε ξενοδοχείο στα Μάταλα Ηρακλείου και τα υπόλοιπα βραδιά κοιμόταν στο αυτοκίνητο. Πάνω του δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε το κινητό του θύματος το οποίο υποστήριξε πως πέταξε κάπου στα Μάταλα, ενώ για το τηλεφώνημα που έκανε στην 16χρονη κόρη του θύματος είπε πως ήθελε να την ενημερώσει ότι σκότωσε τη μητέρα της και σκοπεύει να αυτοκτονήσει, αλλά το τηλεφώνημα πήρε άλλη τροπή όταν πήρε το τηλέφωνο ο μεγάλος γιος της 54 χρονης με τον οποίο καυγάδισαν έντονα.

“Έχω πολεμήσει στο Αφγανιστάν είμαι μαχητής” φέρεται να είπε στους αστυνομικούς και υποστήριξε πως έχει εκπαιδευτεί στις ειδικές Δυνάμεις της χώρας του.

Η Αστυνομία μετέφερε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης στο Αστυνομικό Μέγαρο στα Χανιά, τον Νορβηγό ο οποίος κατηγορείται για το φόνο της 54χρονης στα Μεσκλά.

Ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Χανίων, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: zarpanews.gr