Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη πυρομανής που έβαζε φωτιά σε σκυλιά!

Είχε πυρπολήσει δεκάδες οχήματα και όχι μόνο.

Με εμπρησμούς σε σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά ακόμη και σε σκυλιά, βαρύνεται άνδρας, 31 ετών, που συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Χρησιμοποιώντας αναπτήρα- φλόγιστρο κατηγορείται ότι πυρπόλησε από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι πριν από λίγες μέρες συνολικά 15 οχήματα στη Νέα Ευκαρπία, προκαλώντας υλικές ζημιές σ' αυτά, ενώ από την πυρομανία του δεν ξέφυγαν δύο σκυλιά, τα οποία έκαψε ζωντανά στην ίδια περιοχή.

Σε μία περίπτωση εμπρησμού, μάλιστα, η Πυροσβεστική αναγκάστηκε να εκκενώσει διαμερίσματα πολυκατοικίας, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς που είχε προκαλέσει σε πυλωτή.

Για την ταυτοποίησή του, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης συνέστησε ειδική ομάδα αναζητήσεων και ερευνών, το έργο της οποίας κορυφώθηκε με τη σύλληψή του, το πρωί της Τρίτης. Κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμούς, φθορές, παράβαση του νόμου περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως επίσης για οπλοκατοχή, επειδή κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μεταλλικό μαχαίρι, για το οποίο και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.