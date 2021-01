Εύβοια

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή (βίντεο)

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αυτοκίνητο στην Χαλκίδα παρέσυρε μια 52χρονη πεζή το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα την ώρα που περπατούσε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, πάνω στη διάβαση των πεζών, έξω από το κτίριο που στεγάζεται το Εφετείο Εύβοιας, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που έστριψε ερχόμενο από τον παραλιακό δρόμο της Αγγελή Γοβιού

Ο 53χρονος οδηγός, που συνελήφθη, σταμάτησε αμέσως και ζήτησε συγνώμη από την 52χρονη που ήταν πεσμένη στο οδόστρωμα και την μετέφεραν περαστικοί στο πεζοδρόμιο, λέγοντας πως δεν την είδε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και Άμεσης Δράσης, ενώ αργότερα ο ο 53χρονος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Αντεισαγγελέα Υπηρεσίας Χαλκίδας.

Η 52χρονη, που τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: eviazoom,gr