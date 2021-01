Χανιά

Νεκρός σε βίλα βρέθηκε αγνοούμενος νεαρός

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός νεαρού άνδρα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατό του.

Θρίλερ στην Κρήτη με έναν 33χρονο Ρώσο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε πολυτελή κατοικία στην περιοχή Κουνουπίτσα Κισάμου, όπου εργαζόταν ως επιστάτης.

Ο νεαρός αναζητούνταν τις τελευταίες ημέρες από το φιλικό του περιβάλλον, που δεν είχε καμία επαφή μαζί του. Τελικά, η αναζήτησή του οδήγησε στην βίλα, όπου αστυνομία και πυροσβεστική, μετά από επιχείρηση με ειδικό αναβατόριο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στη σοφίτα της κατοικίας.

Η βίλα ερευνάται για τυχόν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει όμως και το νοικιασμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θάνατο από φυσικά αίτια ή από ατύχημα, ωστόσο η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Από τους αστυνομικούς αναζητείται ο ιδιοκτήτης της βίλας, ο οποίος διαμένει εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στον Καναδά, ο οποίος και είχε προσλάβει τον 33χρονο Ρώσο.

Πηγή: parakritika.gr