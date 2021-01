Ηράκλειο

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον ιερέα …εραστή

Τι καταγγέλλει το θύμα, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Οι υποψίες και η απροσδόκητη εξέλιξη.

Σάλο προκάλεσε η είδηση της εξαπάτησης μίας γυναίκας από ιερέα, που της εμφανίστηκε ως διαζευγμένος δημοτικός υπάλληλος.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης και γρήγορα ήρθαν κοντά, τόσο που εκείνος πήγε στο σπίτι της, έμεινε με τα παιδιά της, κέρδισε με άλλα λόγια πλήρως την εμπιστοσύνη της.

Μέχρι που κάποια στιγμή, της ζήτησε χρήματα, χωρίς να της πει γιατί τα θέλει και χωρίς να της τα επιστρέψει άμεσα. Όταν τον ρώτησε δε γιατί είχε ψεύτικο προφίλ, της απάντησε ότι δεν ήθελε να αποκαλύψει την ηλικία του.

Δεν ήταν όμως αυτό που την έβαλε σε υποψίες, αλλά το γεγονός ότι εξαφανιζόταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Έτσι, η γυναίκα έκανε την έρευνά της και διαπίστωσε ότι, όχι μόνο ήταν παντρεμένος, αλλά ήταν και ιερέας.

Η γυναίκα, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έκανε καταγγελία στη Μητρόπολη.

«Κάποιοι εκμεταλλεύονται με τον πιο άσχημο τρόπο την ευάλωτη θέση στην οποία μπορεί να βρίσκεσαι είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Αυτό έπαθα και εγώ και μάλιστα από έναν άνθρωπο που είναι ιερέας. Θα πρέπει όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί απέναντι σε αυτούς στους οποίους ανοίγουμε την καρδιά μας και τους εμπιστευόμαστε. Το σοκ ήταν πραγματικά μεγάλο όταν ανακάλυψα ποιος πραγματικά ήταν. Κεραυνοβολήθηκα όταν διαπίστωσα ότι πρόκειται για ιερέα και παντρεμένο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο cretalive η καταγγέλλουσα.

Χωρίς να αποκλείεται, δεν είναι σαφές αν ο ιερέας έχει κάνει το ίδιο και σε άλλες περιπτώσεις.

