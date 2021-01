Δωδεκανήσα

Ανήλικος εκδικήθηκε τη φίλη του διακινώντας πορνογραφικό υλικό

Τον πρώην φίλο της κατήγγειλε μία ανήλικη που είδε τις προσωπικές της φωτογραφίες στα social media.

Μία 18χρονη κοπέλα από τη Ρόδο κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι, όταν αμφότεροι ήταν 16 ετών, μαθητές Β’Λυκείου, εκείνος ανέβασε φωτογραφίες της και βίντεο από προσωπικές τους στιγμές σε ομάδες στο Facebook.

Ο κατηγορούμενος – 18 ετών σήμερα- φέρεται να έδρασε το διάστημα Νοεμβρίου 2017 ως τον Ιούλιο του 2019. Κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την κοπέλα εξασφάλισε πέντε φωτογραφίες της και ένα βίντεο με ιδιαίτερες στιγμές τους τις οποίες μετά την απόφαση της να διακόψει μαζί του τις ανέβασε με μαζικό τρόπο σε σελίδες και ομάδες του facebook για να την εκδικηθεί.

Η ανήλικη τότε κοπέλα υπέστη κλονισμό, απευθύνθηκε σε παιδοψυχολόγο και υπέβαλε εις βάρος του μήνυση σε περιφερειακό αστυνομικό τμήμα.

H κυρία Ανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησε χθες με την κατάθεση της 18χρονης.

Η Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του 18χρονου ποινικές διώξεις για αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, για παραγωγή, διανομή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το 15ο έτος της ηλικίας του, για παραγωγή, διανομή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που συμπλήρωσε το 15ο έτος της ηλικίας του και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο κατηγορούμενος θα κληθεί σε απολογία τις επόμενες ημέρες.

Η συνήγορος της 18χρονης δικηγόρος κ. Ασημένη Βεργή θα υποβάλει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου.

