Δηλητηρίαση από μανιτάρια έστειλε δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Μεγάλη προσοχή συνιστούν οι γιατροί στη συγκομιδή μανιταριών.

(φωτογραφία αρχείου)

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν το τελευταίο τριήμερο στο νοσοκομείο της Ρόδου, με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης τα οποία στη συνέχεια αποδείχθηκαν ότι οφείλονταν σε κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχαν μαζέψει από περιοχές του νησιού, όπως μεταδίδει η εφημερίδα “Ροδιακή”.

Τα άτομα αυτά κατάγονται από τη νότια Ρόδο και μάλιστα ακόμη ένα άτομο παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα, αλλά σε πιο ήπια μορφή κι έτσι δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Η κατάσταση της υγείας τους, πάντως, είναι πλήρως ελεγχόμενη και η ανάρρωσή τους εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Ευκαιρίας δοθείσης, γιατροί και ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συγκομιδή των μανιταριών, προκειμένου να αποφεύγονται… δυσάρεστες εκπλήξεις.