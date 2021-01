Χίος

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών (βίντεο)

Διερχόμενοι και καταστηματάρχες προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν διερχόμενοι και καταστηματάρχες του κέντρου της πόλης της Χίου, όταν ομάδα μεταναστών που διαμένουν στη ΒΙ.ΑΛ., για άγνωστο λόγο συνεπλάκησαν άγρια μεταξύ τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι μετανάστες γρονθοκοπούν έναν άλλο αλλοδαπό πάνω σε σταθμευμένο όχημα τη στιγμή που διερχόμενοι και καταστηματάρχες ζητούν απεγνωσμένα την παρέμβαση της αστυνομίας.

Λίγα λεπτά αργότερα όχημα της Αστυνομίας βρίσκεται στο σημείο με αποτέλεσμα τα πνεύματα να ηρεμήσουν ενώ οι Αστυνομικοί προχώρησαν σε 4 προσαγωγές ατόμων.

