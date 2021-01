Χανιά

Κορονοϊός - Χανιά: υπεραιωνόβιος ο πρώτος που εμβολιάστηκε σε γηροκομείο (εικόνες)

Ο κ. Αντώνης στα 106 του χρόνια άνοιξε το "χορό" των εμβολιασμών στο δημοτικό γηροκομείο Χανίων.

Με τον 106χρονο κ. Αντώνη ξεκίνησε ο εμβολιασμός των φιλοξενουμένων στο δημοτικό γηροκομείο Χανίων και του προσωπικού της δομής.

Η πρώτη δόση του εμβολίου κατά της πανδημίας Covid-19 χορηγήθηκε από κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Χανίων, αλλά και απεσταλμένων του ΕΟΔΥ από την Αθήνα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του δημοτικού γηροκομείου.

Στο σημείο βρέθηκε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου, Γιώργος Φραγκιαδάκης, όπου μαζί με τον πρόεδρο του ΔΣ του γηροκομείου, Γιάννη Σημαντηράκη και τον επόπτη των ΚΟΜΥ Χανίων, Στέφανο Ντουκάκη, επιθεώρησαν την ομαλή τήρηση της διαδικασίας.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Χανίων τόνισε: «Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο σύνολο των ατόμων που βρίσκονται στο δημοτικό γηροκομείο Χανίων, ώστε να νιώσουν και οι ίδιοι ασφαλείς αλλά και να θωρακιστεί η δομή από τον αόρατο κίνδυνο. Με τις διαβεβαιώσεις των επιστημόνων οι ηλικιωμένοι θα αποκτήσουν ανοσία που θα υπερβαίνει τα 90-95%».

Ο πρόεδρος του ΔΣ, Γιάννης Σημαντηράκης, ο οποίος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που εμβολιάστηκαν, τόνισε ότι ο χώρος των εμβολιασμών έχει απομονωθεί, έχουν μπει ειδικά κρεβάτια νοσηλείας σε περίπτωση ανάγκης και έχει γίνει επιπλέον απολύμανση στο εσωτερικό της δομής.

Φωτό: neakriti.gr