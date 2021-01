Ηλεία

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση υπαλλήλου από αντιδήμαρχο

Τι καταγγέλλει η δημοτική υπάλληλος, που υπέβαλε και μήνυση.

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης έχει πάρει καταγγελία δημοτικής υπαλλήλου για σεξουαλική παρενόχληση από αντιδήμαρχο, τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόκειται για υπάλληλο στον δήμο Πύργου, η οποία κατονομάζει τον αντιδήμαρχο, καταθέτοντας στη δικαιοσύνη και αντίστοιχα γραπτά μηνύματα που λάμβανε μέσω πλατφόρμας διαδικτυακής επικοινωνίας. Η καταγγέλλουσα αναφέρει μάλιστα ότι επειδή δεν ενέδωσε στις σεξουαλικές απαιτήσεις του δημοτικού παράγοντα, υπήρξε από μέρους του εκδικητική συμπεριφορά με την κλήση της σε απολογία για υπηρεσιακά θέματα.

Η καταγγέλλουσα υπέβαλλε και μήνυση την οποία κοινοποίησε προς εννέα κατευθύνσεις, αλλά μόνον ο δήμαρχος Πύργου έκανε άμεσες ενέργειες (έπαυσε αμέσως τον καταγγελλόμενο από τη θέση του αντιδημάρχου), ενώ οι άλλοι οκτώ φορείς δεν αντέδρασαν.

Η καταγγελία έφτασε επίσης στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, στα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή για το Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.