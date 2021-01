Λάρισα

Εντοπίστηκε πτώμα στον δρόμο

Στο σημείο ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληφορορίες.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, το πρωί της Παρασκευής, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σώμα έχει εντοπιστεί στην περιοχή της Τούμπας, κοντά στις γραμμές – οδός Κάρλας, ενώ φαίνεται πως κείτεται στο σημείο επί ώρες.

Στον τόπο του συμβάντος βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ώστε να διερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου.

Πηγή: larissanet.gr