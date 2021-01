Ζάκυνθος

“Συναγερμός” για μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών σε νησί

Που εντοπίστηκαν τα 800 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας. Μεγάλη έρευνα της Αστυνομίας.

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης εντόπισαν οι αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου στο χωριό Κερί στη θέση «Απελάτι», έπειτα από στοχευμένη έρευνα που διενήργησαν.

Αναλυτικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας, τα οποία εντοπίστηκαν αποθηκευμένα μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο στο υπόγειο μιας εγκαταλειμμένης αποθήκης, λίγα μέτρα από το χωριό Κερί.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες ώστε να διαλευκάνουν την υπόθεση και να εντοπίσουν ποιοι είχαν τοποθετήσει μια τόσο μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης στην αποθήκη, αλλά και για που προοριζόταν.