Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί στην Θεσσαλονίκη με τραυματίες και υλικές ζημιές

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που φέρονται να επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την συμπλοκή.

Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του επεισοδίου με πυροβολισμούς και τραυματισμούς το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν χθες από την αστυνομία.

Οι δράστες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, είναι δύο νεαροί 25 και 28 ετών, οι οποίοι προσέγγισαν δύο 27χρονους και έναν 39χρονο σε εξωτερικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Στη συνέχεια ο 25χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τους, με πυροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο ατόμων στα κάτω άκρα.

H υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, εξιχνιάστηκε μετά τις άμεσες προανακριτικές ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με την επιστημονική συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.