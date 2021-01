Χανιά

Διάρρηξη και βανδαλισμοί στο Εργατικό Κέντρο Χανίων (βίντεο)

Πήραν μέχρι και μια καφετιέρα, έσπασαν ντουλάπες και συρτάρια και προξένησαν μεγάλες ζημιές.

«Γυαλιά - καρφιά» έκαναν άγνωστοι το Eργατικό Κέντρο Χανίων κατά τη διάρκεια διάρρηξης τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί, όταν μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου πήγε στο κτήριο. Η εξώπορτα ήταν ανοικτή, ενώ μέσα οι δράστες είχαν διαρρήξει ντουλάπες, συρτάρια και γραφεία. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με τη σήμανση να έχει ήδη λάβει αποτυπώματα από το σημείο.

Χρήματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, Γιάννη Μανωλικάκη, δεν φυλάσσονταν, με εξαίρεση έναν κουμπαρά όπου συγκεντρώνονταν δωρεές για τον σύλλογο “Συνάνθρωπος”, τον οποίο οι δράστες άδειασαν, παίρνοντας περίπου 50 ευρώ. Πήραν μέχρι και μια καφετιέρα, έσπασαν ντουλάπες και συρτάρια και προξένησαν μεγάλες ζημιές.

Έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου από τη διοίκηση του εργατικού κέντρου, ενώ πιθανότερο σενάριο είναι οι δράστες να σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι που υπάρχει πάνω από την είσοδο για να μπουν στο κτήριο.

Πηγή: zarpanews.gr