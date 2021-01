Τρίκαλα

Γέμισε ψάρια η εθνική οδός μετά από τροχαίο (εικόνες)

Ανατροπή μικρού φορτηγού, μετά από σύγκρουση με ΙΧ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην εθνική οδό Τρικάλων-Καλαμπάκας.

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr, επαγγελματικό φορτηγάκι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Τρικάλων-Καλαμπάκας, στο ύψος της Βασιλικής.

Κινήθηκε για περίπου 8 χλμ. προς Τρίκαλα στο ρεύμα προς Καλαμπάκα, ώσπου συγκρούστηκε με Ι.Χ. που κινούνταν κανονικά στην πορεία του.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι οδηγοί, να ντεραπάρει το “ψαράδικο” και να γεμίσει η ε.ο. Τρικάλων-Καλαμπάκας στο ύψος της διασταύρωσης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου με… ψάρια!