Βασιλίτσα: σκιέρ καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα

Στο ίδιο σχεδόν σημείο ένας άλλος σκιέρ έχασε την ζωή του πριν από ένα χρόνο. Ποια η κατάσταση του νεαρού. Τι αποκάλυψαν οι φίλοι του.

Στο νοσοκομείο των Γρεβενων μεταφέρεται ένας νεαρός που φέρεται να έχει τραυματιστεί από χιονοστιβάδα κατά την διάρκεια κατάβασης σε κορυφογραμμή του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας Γρεβενών.

Ο 27χρονος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, μαζί με φίλους του και με τις σανίδες τους στα χέρια ανέβηκαν στην κορυφογραμμή του χιονοδρομικού και σε συγκεκριμένο σημείο που αποτελεί πόλο έλξης όσων κάνουν σνοουμπορντ. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες κατά την διάρκεια της κατάβασης οι φίλοι του είδαν το περιστατικό με την χιονοστιβάδα και μπόρεσαν έτσι να επέμβουν έγκαιρα και να τον απεγκλωβίσουν από τα χιόνια.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του χιονοδρομικου κέντρου Δημήτρης Καραγιάννης οι εγκαταστάσεις του Κέντρου είναι κλειστές, αλλά ευτυχώς τρία άτομα εκτελούσαν βάρδια ασφαλείας, όταν δέχτηκαν τηλεφώνημα από το αστυνομικό τμήμα Πολυνερίου ότι αγνοείται νεαρός σκιέρ σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο διασωστης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εργαζομένους του Κέντρου έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν τον τραυματία.

Στην συνέχεια στην βάση του Κέντρου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με προορισμό το Νοσοκομείο Γρεβενών. Όπως ανέφεραν εργαζόμενοι του Χιονοδρομικού στο ΑΠΕ ΜΠΕ το ατύχημα εγινε στο ίδιο σχεδόν σημείο όπου πριν από ένα χρόνο ένας άλλος σκιέρ έχασε την ζωή του.