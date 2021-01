Ηράκλειο

Θρίλερ με μακάβριο εύρημα σε κοίτη ποταμού

Σοκ έπαθε ανυποψίαστος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Ένα μακάβριο εύρημα ήρθε στο φως το μεσημέρι της Κυριακής, στην κοίτη του ποταμού που διατρέχει την περιοχή των Άνω Γουβών, όπου και αποκαλύφτηκε ότι «κρύβονταν» ένα κρανίο και ένας ανθρώπινος σκελετός, ευρήματα που εντόπισε κάτοικος της περιοχής.

Ο κ. Μιχάλης Μαρκάκης, που ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτό το μακάβριο θέαμα, αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για ανθρώπινα απομεινάρια και ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και περισυνέλλεξαν τόσο τα εμφανή οστά όσα και αυτά που φαίνεται να είναι θαμμένα στο έδαφος, δίπλα στο κρανίο.

Το κρανίο φαίνεται άθικτο και φέρει πλήρη οδοντοστοιχία, γεγονός που θα βοηθήσει τους ιατροδικαστές να εξετάσουν και να χρονολογήσουν τα ανθρώπινα απομεινάρια.

Πηγή: neakriti.gr