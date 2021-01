Κέρκυρα

Κέρκυρα: Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το νησί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές σε αγροικίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο από πτώσεις δέντρων.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν το βράδυ της Κυριακής την Κέρκυρα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε παλιές αγροικίες, ενώ πτώσεις δέντρων έκλεισαν περιφερειακούς δρόμους. Στο βόρειο τμήμα του νησιού σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ από τους κεραυνούς προκλήθηκε φωτιά σε κολόνες της ΔΕΗ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού ήταν επί ποδός από νωρίς το πρωί, για τον απεγκλωβισμό των επαρχιακών δρόμων από τα δέντρα που ξερίζωσαν δυνατοί άνεμοι, στις περιοχές Σταυρό, Γαστούρι και Γουβιά και Άγιο Μάρκο, ενώ χρειάστηκε να παρέμβουν και σε άντληση υδάτων στον Ποταμό, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κέρκυρας.

Σημειώνεται τέλος, ότι το πρωί στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης δύο τόνων ελαιοπυρήνα, που χύθηκε στον δρόμο από φορτηγό. Το περιστατικό συνέβη στον περιφερειακό δρόμο στην Άνω Κορακιάνα. Στην επιχείρηση συμμετείχε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η Πολιτική Προστασία του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Φωτογραφίες: Startmediacorfu.gr