Γρεβενά

Πρόστιμο στον τραυματία σκιέρ και στους 3 φίλους του

Οι τέσσερις χιονοδρόμοι είχαν πάει παράνομα για σκι στην Βασιλίτσα Γρεβενών.

Πρόστιμο 300 ευρώ επιβλήθηκε στους 4 σκιέρ που πήγαν παράνομα για σκι στη Βασιλίτσα με τον έναν από αυτούς να τραυματίζεται από χιονοστιβάδα.

Ο 27χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φλώρινας ενώ οι άλλοι τρεις συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, “Στη Δυτική Μακεδονία, 4 συλλήψεις και ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση, σε ιδιώτες για αθλητική δραστηριότητα (σκι).”

Οπως αναφέρει το kozanimedia οι 4 άνδρες που διαμένουν σε διαφορετικές περιοχές είχαν νοικιάσει σπίτι σε χωριό των ορεινών Γρεβενών, απ΄όπου έκαναν τις εξορμήσεις τους για σκι το Σαββατοκύριακο, εκτός των ορίων του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας.

ΠΗΓΗ: kozanimedia.gr