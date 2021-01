Μαγνησία

Στη εντατική κοριτσάκι που υπέστη αλλεργικό σοκ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 9χρονη μαθήτρια. Τι την οδήγησε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αγωνία για μια ανήλικη μαθήτρια, η οποία υπέστηκε αλλεργικό σοκ από τροφή.

Το 9χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από τον Βόλο και εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί κατανάλωσε, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο του, κάποιο σνακ που του προκάλεσε αλλεργικό σοκ. Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου.

Εκεί, οι γιατροί έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους, όμως έκριναν πως η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η μαθήτρια δεν έδειχνε σημάδια βελτίωσης κι έτσι θεώρησαν απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα στο Ιπποκράτειο.

Για την άμεση διακομιδή μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Πηγή: thestival.gr