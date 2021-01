Αχαΐα

Πάτρα: Πέθανε ο 27χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Αναζητείται ο δράστης ενώ συνελήφθη ένα άτομο που φέρεται ως συνεργός του

Υπέκυψε στα τραύματά του ο νεαρός που δέχθηκε επίθεση με πιστόλι, χθες το βράδυ, έπειτα από συμπλοκή, στην περιοχή του κόμβου Κουρτέση, στην Πάτρα, ενώ οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ένα άτομο, που φέρεται ως συνεργός του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Όσον αφορά στα κίνητρα της επίθεσης, η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό της συμπλοκής ξεκίνησε σε πλατεία της περιοχής του Ζαβλανίου, όταν ο δράστης, με τον φερόμενο ως συνεργό του, πέρασαν με αυτοκίνητο μπροστά από παρέα τεσσάρων ατόμων. Τότε οι τέσσερις άρχισαν να καταδιώκουν με αυτοκίνητο και δίκυκλο το όχημα με τους δύο επιβαίνοντες και έπειτα από λίγη ώρα το ακινητοποίησαν στην περιοχή του κόμβου Κουρτέση. Αμέσως μετά, ο ένας από τους επιβαίνοντες στο καταδιωκόμενο αυτοκίνητο πυροβόλησε εναντίον ενός ατόμου από την παρέα των τεσσάρων, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, συνελήφθη ο φερόμενος ως συνεργός του δράστη. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες και για τον εντοπισμό του δράστη.

Εν τω μεταξύ, όπως προέκυψε από την έρευνα, στον τόπο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρέθηκαν δύο κάλυκες από πιστόλι των 9 mm.

Φωτογραφία: patrastimes.gr