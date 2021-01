Ρεθύμνου

Τραγωδία! Τον σκότωσε κλαδί ελιάς

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας την ώρα που εργαζόταν σε ελαιώνα.

Τραγική κατάληξη για έναν άνδρα περίπου 30 ετών, το νήμα της ζωής του κόπηκε το πρωί της Τρίτης και ενώ βρισκόταν σε χωράφι στην περιοχή των Ατσιπάδων του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αλλοδαπός και ενώ βρισκόταν πάνω σε μία σκάλα, επιχειρούσε να κόψει ένα μεγάλο κλαδί ελιάς όταν ξαφνικά αυτό κόπηκε, έπεσε πάνω του, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες από το Κέντρο Υγείας Σπηλίου να καταφθάνουν στην περιοχή, διαπιστώνοντας όμως απλά και μόνο το θάνατό του.

Στο σημείο επίσης η αστυνομία αλλά και η πυροσβεστική καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνδρομή τους ήταν αναγκαία, καθώς το τεράστιο κλαδί είχε καταπλακώσει τον νεκρό αλλοδαπό με αποτέλεσμα και να τον εγκλωβίσει.

Πηγή: neaktiti.gr