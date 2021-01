Θεσσαλονίκη

Οδηγός λεωφορείου βρίζει και απειλεί επιβάτη (βίντεο)

Μια παρατήρηση προκάλεσε την «έκρηξη» του οδηγού ο οποίος υπερέβη κατά πολύ τα εσκαμμένα.

Έντονο επεισόδιο προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου, φέρεται να έβρισε με τον χειρότερο τρόπο επιβάτη όταν μαζί με άλλους συνεπιβάτες του, διαμαρτυρήθηκε για την καθυστερημένη αναχώρηση του λεωφορείου κατά 10 λεπτά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο πρώτο δρομολόγιο της γραμμής Χ1 που ξεκινά από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

«Ο οδηγός ήταν εκτός εαυτού. Προφανώς και δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει κι όμως το έκανε. Φοβηθήκαμε για την ασφάλειά μας. Αρνούμαι να σχολιάσω τον τρόπο με τον οποίο μίλησε στον επιβάτη που καθόταν από πίσω του. Ούτε το χειρότερο είδος ανθρώπου δεν θα μιλούσε με αυτό τον τρόπο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Επιβάτης κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο μέρος του επεισοδίου. Στο βίντεο ακούγεται ο οδηγός να ξεστομίζει απίστευτες βρισιές εναντίον επιβάτη. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να τον απειλήσει ότι θα τον δείρει.

Πηγή: thestival.gr